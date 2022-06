Das Jugendzentrum Stadtmitte in Mülheim an der Ruhr bietet ein abwechslungsreiches Sommer-Ferienprogramm an.

Am Montag, 27. Juni, bastelt die erste Gruppe von 10.30 bis 12 Uhr Juni, aus Wäscheklammern einen dekorativen Untersetzer. Von 13 bis 14.30 Uhr gestaltet die zweite Gruppe einen eigenen Küchenrollenhalter aus Wäscheklammern. Das Alter ist ab 6 Jahren. Die Kosten betragen 1,50 Euro (1.Gruppe) beziehungsweise 2 Euro (2.Gruppe).

Schlüsselanhänger gestalten

Am Mittwoch, 6. Juli, gestalten Kinder ab sechs Jahren von 10.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr aus verschiedenen Materialien Schlüsselanhänger. Die Kosten betragen 2,50 Euro

Am Donnerstag, 7. Juli heißt es für Kinder ab sechs Jahre von 9 bis 15.45 Uhr "Moonlight Minigolf". Mini Golf mal anders; abenteuerliche Kulissen eingetaucht in Schwarzlicht zaubern eine unvergessliche Atmosphäre. Die Gebühr beträgt 5,50 Euro. Anmeldefrist ist Freitag, 1. Juli.

Picknick im Kaisergarten

Am Freitag, 8. Juli, findet für Kinder ab sechs Jahren von 10 bis 14 Uhr im Kaisergarten ein kostenloses Picknick statt. Eigene Picknick-Decken sollen mitgebracht werden.

Kinder ab sechs Jahre kochen am Montag, 11. Juli, von 11 bis 14 Uhr. Die Kosten betragen 2 Euro.

Am Dienstag, 12. Juli, wird von 12 bis 18 Uhr in Duisburg Wedau Wasserski gefahren (ab 12 Jahre). Nur Schwimmer können daran teilnehmen. Die Gebühr beträgt 24 Euro (inklusive Neoprenanzug)

Mittwoch, 13. Juli, gestalten Kinder ab sechs Jahren von 10.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr Stofftaschen. Die Kosten betragen 2,50 Euro.

Movie Park

Am Donnerstag, 14. Juli, gibt es für Kinder ab acht Jahren von 8 bis 19.45 Uhr die Möglichkeit, zum Movie Park zu fahren. Die Gebühr beträgt 22 Euro.

Am Freitag, 15. Juli, findet von 10 bis 12 Uhr ein kostenloses gemeinsames Frühstück für Kinder ab sechs Jahren statt. Von 12.30 bis 14.30 Uhr gibt es ein freies Spielen.

Kinder ab sechs Jahren machen am Montag, 18. Juli, von 10.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 14:30 Uhr ein Windlicht selber. Die Kosten betragen 1,50 Euro

Terra Zoo in Rheinberg



Am Dienstag, 19. Juli, findet von 10 bis 15.45 Uhr ein Familienausflug zum Terra Zoo in Rheinberg statt. Es wird mit den eigenen Autos gefahren. die Gebühr beträgt für Erwachsene 11 und für Kinder 8 Euro (inklusive Vorführung)

Am Mittwoch, 20. Juli, geht es von 9 bis 17 Uhr mit der Weißen Flotte auf der Ruhr vom Mülheimer Wasserbahnhof nach Essen-Kettwig und zurück (ab sechs Jahre). Die Kosten betragen für Erwachsene 18,50 und für Kinder (6 bis 14 Jahre) 8 Euro.

Ausflug zum Gaiazoo

Am Donnerstag, 21. Juli, findet von 7 bis 20 Uhr ein Ausflug zum Gaiazoo / Tierpark in Kerkrade (Niederlande) statt (ab 8 Jahre, als Familienausflug ohne Altersbegrenzung). Die Kosten betragen für Kinder (drei bis neun Jahre) 30 Euro, ab 10 Jahre 33 Euro (inklusive Eintritt und Bus)

Anmeldefrist ist bis Freitag, 8. Juli.

Am Freitag, 22. Juli, findet von 11 bis 14 Uhr ein Abschlussgrillen statt (ab sechs Jahre). Die Kosten betragen 1 Euro. 

Information