Pünktlich zum Home-Rosenmond stelle ich hier sämtliche aus Bärwurz generierten Gedichte vor. Kenner haben es bereits auf den Punkt gebracht:

Gleich das erste Bärwurz-Gedicht ist wie die Faust im Feuermelder!

Es steht hier am Schluss sowie im vorangegangenen Beitrag.

Später einmal werde ich in einem Interview sagen: „ Ich schreibe Bärwurz-Gedichte wie die Geigerin Patricia Kopatchinskaja spielt. Bitte? Ja, da geht das Risiko vor der Perfektion!“

10. Wie schmeckt Bärwurz?

Wie ein Schnaps

aus der Wurzel

einer weiß blühenden Pflanze

aus dem bayrischen Wald,

von der man

noch nie gehört hat,

die aber gegen alles hilft,

wie der Schnaps,

extrem würzig,

eine Mischung aus

Sellerie, Petersilie und Liebstöckel.

Sehr eigenwillig. Kompromisslos.

An Bärwurz gewöhnt man sich nicht.

Man mag ihn oder nicht.

9. Gedicht nach Bärwurz

Ich hatte gedach

Und nach meinem Gedech

Wars es ein Gedich,

wars gedoch nich.

Oder duch?

Ich: Meine Bärwurz – Gedichte durchzieht von allen Seiten eine atemberaubend latente Traurigkeit.

8. Gedicht nach Bärwurz

Sprach sie von tropfenden Hähnen?

Warum sollte sie das erwähnen?

Wir schlachten doch schon

seit Jahrzehnten nicht mehr,

da fliegt doch kein Gockel

kopflos umher.

Ach, ich vergaß die Leitung nach draußen

Bei dem Nachtfrost ab zu drehn

Jetzt ist es am tauen,

das Eis lässt sich gehn.

7. Gedicht nach Bärwurz

Stufe 2

Dass mich die Kälte ja nicht schreckt,

liege ich hier heizgedeckt,

schon auf Stufe zwei.

Vom Knöchel tief bis übern Arm

Liege ich elektrisch warm

Unter dem Hirschgeweih

Hab es befühlt an den zwölf Enden

Mit meinen schneegefror‘nen Händen

Hirsch, ist es vorbei?

6. Gedicht nach Bärwurz

Heute

kocht meine Frau

nach einem uralten Rezept

unserer

Großvutter mäterlichseits:

zwei

Frühstückseier

Leser: Dein Bärwurz - Gedichtbändchen habe ich sofort verschlungen. Hast du noch eins?



5. Gedicht nach Bärwurz

Morgens gegen fünf,

es sieht ja keiner,

stehe ich auf

und segne gründlich mein Zimmer.

4. Gedicht nach Bärwurz

Vom toten Meer das Salz

Gott erhalz

Bin gleich wieder da

wo war ich stehn geblieben

nur zu

mach hoch die Tür

so geht’s besser

komm doch endlich

wenn es sein muss

wie immer

vielleicht später

3. Gedicht nach Bärwurz

Freundschaft

Ich kann mich noch gut

An die Ameise vom Juli 45

Erinnern.

Sie war alleine,

so kurz nach dem Krieg!

Was sie wegschleppte,

Bekamen wir auf Lebensmittelkarten.

Ich wartete an der Fußleiste.

Bis sie kam.

Pünktlich um Sieben.

Wir redeten nicht viel.

Ich hielt ihr einfach die Tüte hin.

Später verloren wir uns aus den Augen.

2. Gedicht nach Bärwurz

Den violetten Splitter im Auge

pfufften es die Spratzen von den Fächern:

Hier woll'n wir eine Hitte buhen,

das Halz müssen wir nur noch kluhen.

Kann spät werden.

1.Gedicht nach Bärwurz

Weiden des jungen Frido-Lin Thustra

(Sohn der Zarah Thustra, der großen Schauspielerin der 40er und ihres korpulesken Mannes, des Dichters Leander Thustra)

Nahe beim Gestänge weiden,

wo Gräser sich mit Samt bekleiden,

der Phönix aus der Asche streift

und Lydias nackten Arm bereift,

wo Möhren wie in Schnee geschlagen,

weißsträhnige Frisuren tragen,

die Flederkatze leis miaut

und die Maus mit Krallen haut.

Wie an keinem andern Ort,

wölbt sich hier der Himmel fort.

Und der Wind mit vollen Wangen

bläst durch des Gestänges Stangen.

„Wuwuwawa“, klingt‘s aus Rohren

in des Knaben feuchten Ohren.

„Was red‘st du denn für einen Stuß da,“

fragt jetzt Frido-Lin Thustra.

Er fernte sich von dem Gestänge

und weidete noch eine Menge.