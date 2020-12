„…Oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen! Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit

ein Baum von dir mich hoch erfreut!“

In diesem Jahr ganz besonders, denn einige Exemplare sind aufwendig mit Kugeln, Schleifen und Sonstigem geschmückt – und das mitten im Wald, ein Hingucker auf jedem Spaziergang. Ich denke, dass dies Menschen machen, die die Natur lieben und auf diesem Wege zeigen wollen, wie wertvoll ihnen u.a. diese auserwählten Bäume sind.

Nach dem 6. Januar, dem „Drei-Königs-Tag“, wird der Weihnachtsschmuck wieder entfernt und die Bäume können unbeschadet weiter wachsen. Auch ohne Behang werden sie uns auch im nächsten Jahr wieder erfreuen.

Ich finde, das ist eine gute Idee, um auch Kindern die Wertschätzung der Natur näher zu bringen.

Bei vielen Leuten scheint diese Einstellung nicht vorhanden zu sein, ansonsten kann ich mir die zunehmende Vermüllung unserer Grünflächen nicht erklären. Überall in den Wäldern liegen weggeworfene Papiertücher, Zigarettenschachteln, Kippen, Plastikflaschen u.v.m., an den Straßenrändern ganze Tüten voller Müll, auf den Parkplätzen im Wald sowie an unübersichtlichen Zuwegungen ist es noch schlimmer: hier wird Sperrmüll im großen Stil abgeladen, direkt aus dem Auto heraus, hinein ins Grüne.

Was denken sich diese Leute? „Dummdreist“ ist die harmloseste Bezeichnung, die mir dazu einfällt. Die Plastiktütchen, gefüllt mit Hundekot, sind ein ganz besonderes Thema. Wie blöd ist es, Hundekacke in Säckchen zu füllen und diese dann am Wegesrand liegen zu lassen oder in den Wald zu schmeißen? Mensch Leute, selbst wenn kein Papierkorb vorhanden ist, könnt ihr euren Dreck doch nicht einfach anderen überlassen!

Ein Wunsch fürs Neue Jahr 2021 an meine Mitmenschen: Bitte geht achtsamer und liebevoller mit eurer Umwelt um. Wir brauchen die Natur, umgekehrt gilt das nicht.