Der Sturm ist vorbei. Sabine hat nicht so viel angerichtet wie befürchtet. Und dennoch:

Ich habe den Eindruck, dass die Sturmschäden, die hier und da aktuell aufgetreten sind, gerne genutzt werden, um gesunden Bäumen das Garaus zu machen.

Ein Beispiel: Heute Morgen musste eine etwa 70 Jahre alte, gesunde Eiche an der oberen Friedhofstraße/ Ecke Schemelsbruch weichen. Die Fotos zeigen, dass der Baum gesund und standhaft war. Wieder einer weniger.

Bäume schützen das Klima. Für jeden gefällten alten Baum müssten drei neue gepflanzt werden, um die gleiche positive Wirkung zu haben. Ob an dieser Stelle Ersatz geschaffen wird, ist fraglich.