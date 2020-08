Christian Lindner, FDP, möchte mit den Mülheimern über "Wirtschaft im Wandel" in der Alten Dreherei diskutieren. Mülheimer Themen werden dabei nicht zu kurz kommen, sagt die OB-Kandidatin der FDP, Amrei Debatin. Mitdiskutieren können Bürger am Mittwoch, 19. August, von 11 bis 13.30 Uhr.

Debatin betonte erneut, wie wichtig eine gesunde Wirtschaftsförderung für Mülheim ist. „Sparen fängt mit Einnehmen an; nur wenn wir mehr Unternehmen nach Mülheim ziehen und somit mehr Gewerbeeinnahmen und Kaufkraft erzielen, können wir langfristig wieder finanzielle Handlungsspielräume für die Stadt gewinnen.“

Mülheimer Unternehmer haben die Gelegenheit, im Rahmen einer moderierten Diskussion, ihre Anregungen und Wünsche an die Stadt zu artikulieren. Dabei werden neben Wirtschaftsförderung auch die Themen Bildung, Digitalisierung und Mobilität nicht ausgespart. Die FDP in Mülheim fordert schon lange, daß die Digitalisierung in der Stadt mit Hochdruck vorangetrieben werden muß.

Aus bekannten Gründen ist eine schriftliche Anmeldung an die E-Mail info@fdp-mh.de oder a.debatin@fdp-mh.de erforderlich oder ein Anruf unter Tel. 0208 3056068.