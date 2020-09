Ihr Grußwort zur Preisverleihung der Bürgerstiftung im Sportpark Styrum nutzte Stiftungsvorstand Bettina Gosten für einen gesellschaftspolitischen Denkanstoß. Bei der Veranstaltung, die engagierte Jugendliche ehrt, sagte Gosten unter anderem:

"Klimawandel, weltweit 79 Millionen Flüchtlinge und viele unterschiedliche politische Krisen. Ihr als junge Generation könntet unserer Generation sagen: 'Ihr habt versagt, weil ihr zu oft nach dem Motto gehandelt habt: Es wird schon gut gehen und was geht mich das an?' Heute sind unsere Probleme nicht mehr zu übersehen. Doch ihr seid engagiert, klug und ideenreich. Ihr habt das Zeug dazu, Teil einer Bürgergesellschaft zu sein, die uns voranbringt. Leider erleben wir zurzeit in der Öffentlichkeit und in den Sozialen Medien eine Verrohung der Diskussionskultur. Viel zu viele Menschen sagen: 'Bist du nicht auf meiner Seite, mache ich dich mundtot.' So wird unser Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zerstört, in dem kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Wir werden die Probleme unserer Zeit aber nur lösen, wenn wir bereit sind, vorurteilsfrei einander zuzuhören. Sonst bleibt jeder in seiner eignen Meinungsblase. Ihr seid als engagierte Jugendliche ein hoffnungsvolles Vorbild für unsere Gesellschaft, weil ihr in der Lage seid, hart am Thema und sachlich zu diskutieren, um alle Seiten einer Sache genau zu betrachten und daraus neue Dinge zu entwickeln. Macht was daraus. Für mich waren die Gespräche mit den nominierten Jugendlichen für den Preis der Bürgerstiftung ein tolles Erlebnis, weil ich erleben durfte, dass wir viele junge und kluge Köpfe mit vielen Ideen haben."

