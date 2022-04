Die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl 2022 werden allen Wahlberechtigten in Mülheim an der Ruhr in der Zeit von Mittwoch, 13., bis Samstag, 23. April, postalisch zugestellt.

Gegenüber der Bundestagswahl 2021 haben sich in ein paar Stimmbezirken die Wahlräume geändert. Alle wahlberechtigten Bürger werden daher gebeten, unbedingt die Angaben zum aktuellen Wahlraum auf der Wahlbenachrichtigung zu beachten.

Eintrag im Wählerverzeichnis

Personen, die bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sollen sich bitte zwecks Überprüfung, ob sie im Wählerverzeichnis eingetragen wurden, an die Rufnummer 0208 455-1696 wenden.

Auch zur Landtagswahl werden die Wahlbenachrichtigungen aufgrund der positiven Erfahrungen zur letztjährigen Bundestagswahl wieder als DIN A4-Schreiben in einem Briefumschlag mit dem Aufdruck „Wahlbenachrichtigung zur Landtagswahl am 15.5.2022“ verschickt.

Wahlschein mit Briefwahlunterlagen online beantragen

Bürger, die Ihre Stimme per Briefwahl abgeben möchten, können Ihren Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen ab sofort online unter „wahlschein.muelheim-ruhr.de“ beantragen.

Zudem enthält die Rückseite der Wahlbenachrichtigung einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines (Briefwahl). Für eine personalisierte Antragstellung ist dort auch ein QR-Code eingedruckt. Dieser kann beispielsweise mit einem Smartphone eingescannt werden.

Information