Die MEG holt die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Woche vom 13. bis 17. Januar ab und zwar jeweils am Tag der wöchentlichen Leerung der grünen Restabfalltonnen. Allerdings können nur abgeschmückte Bäume ohne Lametta, Sprühschnee oder sonstigen Zierrat und ohne Ballen mitgenommen werden, weil solche Materialien nicht kompostierbar sind.

Bitte beachten Sie, dass die Weihnachtsbäume gut sichtbar direkt am Fahrbahnrand bereitgestellt werden müssen.

Für Rückfragen steht der Bürgerservice der MEG unter der Email buergerservice@mheg.de oder der Tel. 99 66 00 gerne zur Verfügung.