Die Deutsche Bahn startet ins neue Jahr gleich mit einer Hiobsbotschaft für Pendler in Nordrhein-Westfalen. Explizit davon betroffen ist auch Mülheim - und das, obwohl die eigentliche Baustelle gar nicht auf Mülheimer Stadtgebiet liegt. Vom 11. September bis 20. September sowie vom 2. Dezember bis zum 7. Dezember wird die Strecke zwischen Duisburg und Essen voll gesperrt. Dadurch kommt es sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr zu Umleitungen und Teilausfällen auf mehreren Linien.

Die DB startet in ein Jahrzehnt der Infrastruktur-Investitionen. Bundesweit steht 2020 erstmals eine Rekordsumme von 12,2 Milliarden Euro für moderne Schienen, Technik, Bahnhöfe und Energieanlagen zur Verfügung. Mehr als 1,5 Milliarden Euro und damit rund 180 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr kommen der Infrastruktur in NRW zugute. Für eine höhere Leistungsfähigkeit packt die DB 2020 rund 230 Kilometer Gleise und 20 Brücken an. Außerdem werden in Nordrhein-Westfalen rund 380 Weichen – das ist die höchste Zahl im Ländervergleich – erneuert. „Wir treiben wichtige Neu- und Ausbaumaßnahmen zum Beispiel für den Rhein-Ruhr-Express und die S13 voran, um dringend benötigte Netzkapazitäten zu schaffen“, so Werner Lübberink, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für NRW. Insgesamt 49 Bahnhöfe in NRW profitieren von einer kundengerechten Modernisierung und werden in diesem Jahr fertig gestellt.

Betroffen davon sind auch die Mülheimer.