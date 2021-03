Ein waches Ohr rund um die Uhr verspricht die Ökumenische Telefon-Seelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen Anrufern, die sich mit ihren Nöten und Problemen melden. Gerade in Corona-Zeiten ist das Gesprächsangebot besonders gefragt.

Für diese wichtige ehrenamtliche Mitarbeit an Hörer oder Tastatur bildet die Telefon-Seelsorge einmal im Jahr Menschen aus. Auf der Grundlage der Gesprächsführung nach Carl Rogers werden sie unter anderem in sechs Wochenendseminaren darauf vorbereitet, Ratsuchende in besonderen Lebenssituationen am Telefon, per Mail und Chat sowie im unmittelbaren persönlichen Kontakt zu unterstützen.

Interessierte sind herzlich zu einem Online-Informationsabend eingeladen, bei dem die Arbeit der Telefon-Seelsorge und Details zur Ausbildung vorgestellt werden. Das Treffen auf der Videoplattform Zoom findet am Dienstag, 23. März, von 19 bis 21 Uhr statt. Die Einwahldaten sind im Büro der TelefonSeelsorge erhältlich unter Tel.: 0203/2951 3331 oder buero@telefonseelsorge-duisburg.de