Karin Haack startet neu durch

Neben einem Wellness-Programm hat sich Karin Haack, Heilpraktikerin (Physiotherapie), vor allem im Bereich Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht spezialisiert. Die häufigsten Schmerzen treten durch Anspannungen der Muskeln auf. Diese meist zu hohen Spannungen resultieren aus Alltagsbewegungen, die für unseren Bewegungsapparat untypisch sind.

Dabei handelt es sich meist um Alarmsignale und nicht um Schmerzen im eigentlichen Sinne. Karin Haack (Zehntweg 146) klärt in gemeinsamen Gesprächen, wie weiter vorgegangen werden kann. Daraufhin erstellt Karin Haack einen individuellen Behandlungsplan. Es besteht auch die Möglichkeit in Gruppen weiterzumachen. Karin Haack ist seit 30 Jahren in der Physiotherapie tätig, seit 2013 selbstständig. Seit Januar hat sie ihre eigene Praxis in Dümpten und wird ab Ende des Jahres noch einmal neu durchstarten, so die engagierte Heilpraktikerin (Physiotherapeutin): „Mit neuen ergänzenden Angeboten und Methoden und mit einer WhatsApp-Gruppe.“

Eine Vielzahl ihrer Patienten und Kunden sind beruflich und familiär sehr gefordert und angespannt und benötigen individuelle und kurzfristige Termin-Angebote. Wenn neben der Anspannung im Alltag dauerhafte Schmerzzustände kommen, ist Karin Haack die richtige Ansprechpartnerin. Sie verfügt über den Status des sektoralen Heilpraktikers und konzentriert ihr vielfältiges Angebot auf Physiotherapie. Eine ärztliche Verordnung ist deshalb nicht notwendig. Sie bietet eine Behandlungsdauer von 30 Minuten bis maximal eine Stunde, über die übliche Taktung von 20 Minuten, an.

Zu ihren Angeboten gehören Entspannungsmassagen jeglicher Art, oder Schröpfkopf-Massagen zur Narbenentstörung nach Operationen am gesamten Körper. Schlecht verheilte Narben können Probleme an einigen Organen hervorrufen, sowie diffuse Schmerzzustände verursachen, weiß die Fachfrau.

In Corona-Zeiten wird nach jeder Behandlung gut durchgelüftet und desinfiziert. Im Vorfeld wird die Frage nach Risikogruppe und Erkältungs-Symptomen geklärt. Zu erreichen ist Frau Haack telefonisch unter 0176-34519850. Ab November richtet sie eine WhatsApp-Gruppe ein, um ihre Kunden über diesen Weg immer aktuell informieren zu können – auch über neuartige Wellnessprodukte oder Magnetschmuck (Firma Energetix) und Nahrungsergänzungsprodukte der Firma LifePlus, die auf natürlicher Basis, ohne chemische Zusätze, hergestellt werden.