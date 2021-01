Der kleine Bewegungssnack für zwischendurch – In einem Onlinekurs der Evangelischen Familienbildungsstätte wird eine Kombination aus Bewegungs-, Koordinations- und Kraftübungen vorgestellt, die man ganz einfach zuhause mit- und nachmachen kann. So erhält man eine bunte Mischung an Übungen, um den Körper und Geist zu erfrischen und dem "Homeoffice-Blues" entgegenzuwirken. Der Onlinekurs findet donnerstags vom 21. Januar bis 25. März von 12 bis 12.45 Uhr statt, der Kostenbeitrag beträgt 44 Euro. Anmeldungen bis Montag, 18. Januar, unter Tel. 3003-333 oder www.evfamilienbildung.de.