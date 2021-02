Aufgrund der Verlängerung des Corona-Lockdowns in den März hinein muss der Radtourenclub Mülheim an der Ruhr seine diesjährige 41. Ruhrtal-RTF am 28. März absagen. Nach dem Ausfall im Jahre 2020 kann diese landesweite Veranstaltung für Rennradfahrer in NRW ein weiteres Mal nicht durchgeführt werden. „Dieses tut uns sehr leid, aber der Schutz unserer an der Durchführung beteiligten Mitglieder und der zu erwartenden Teilnehmer vor Infektionen hat für uns Vorrang“, erklärt Manfred Krister, Vorsitzender des RTC.

Nach den Auskünften der Behörden, ist eine Genehmigung der Veranstaltung mit etwa 300 Teilnehmern im Moment nicht möglich und bis Ende März äußerst unwahrscheinlich. Außerdem kann der Verein die zu erwartenden Hygienevorschriften und Abstandsregelungen personell nicht erfüllen. Die RTF-Touren, die der RTC Mülheim für die Veranstaltung geplant hat, können Interessierte auf der Homepage www.rtc-muelheim.de in einem zur Verfügung stehenden GPS-Tracks einsehen.

„Wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr Ende März die 41. Ruhrtal-RTF wieder ausrichten können“, betont Manfred Krister, Vorsitzender RTC Mülheim an der Ruhr.