Die Freude und die Zustimmung auf der Jahreshauptversammlung war groß. „Wir freuen uns über das erweiterte und neue Sportangebot Jiu Jitsu“, so der 1. Vorsitzende der TV Einigkeit 06 Ferdinand Florian. Daran kann auch die aktuelle Coronalage nichts ändern.

Neben den zahlreichem Sportangebot bietet der Verein jetzt auch erstmals eine Kampfsportart an. Unter der Leitung von Dirk Lunnemann (4. DAN Jiu Jitsu) trainiert die Abteilung dienstags und donnerstags von 19.45 bis 21.45 Uhr, zurzeit im Gymnastikraum am Wenderfeld. Natürlich ist dies wegen der Corona-Bestimmungen aktuell nicht möglich, das ändert sich hoffentlich wieder im Dezember.

Und was ist Jiu Jitsu? Jiu Jitsu frei übersetzt „Die sanfte Kunst“ ist eine traditionelle Kampfkunst, die ihre Wurzeln in Japan hat. Ursprünglich war Jiu Jitsu das waffenlose Selbstverteidigungssystem der Samurai.

Im Laufe der Zeit hat sich Jiu Jitsu in eine ästhetische Kampfkunst und in ein effektives, modernes Selbstverteidigungssystem weiterentwickelt. So sind bekannte Kampfsportarten wie Judo, Karate und Aikido aus dem Jiu Jitsu hervorgegangen. Andererseits haben weitere Kampfsportarten wie zum Beispiel Taekwondo, Arnis oder sogar das reine Boxen das System bereichert.

Das beim TV Einigkeit 06 unterrichtete Jiu Jitsu besticht durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit. Dabei werden alle dem Körper zur Verfügung stehenden Mittel als Werkzeuge für die Selbstverteidigung geschult.

Siegen durch nachgeben

Der Fokus liegt dabei auf dem Prinzip „Siegen durch Nachgeben“, das heißt mit geringem Krafteinsatz, eine größtmögliche Wirkung zu erzielen. Auf eine Aktion beziehungsweise Angriff muss im Bruchteil einer Sekunde vom Verteidiger eine Reaktion erfolgen. Angriffe können als Nah- oder Distanzangriffe, im Stand oder am Boden, bewaffnet oder unbewaffnet erfolgen. Die Abwehrtechniken gegen die verschiedenen Angriffe können durch ausweichen, blocken, schlagen, treten, werfen, hebeln, würgen, festlegen beziehungsweise sistieren und transportieren erfolgen.

Durch das Prinzip, den Schwung und die Kraft des Angreifers gegen ihn selbst zu lenken, ist Jiu Jitsu unabhängig von Körpergröße, Gewicht, Kraft und Alter für jeden, auch ohne Vorkenntnisse im Kampfsport, noch besondere körperliche Voraussetzungen geeignet. Die eigene Kraft, Kondition und Konzentration wird durch ein angemessenes Trainingsniveau auf ein höheres Level gesteigert.

Interessierte sind gerne, auch ohne Voranmeldung, zu einem unverbindlichen Probetraining eingeladen! Dafür reicht schon normale Sportbekleidung, Neugier und Spaß am Sport.