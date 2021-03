Die TSR Dance Academy und die Online-Tanzschule, beide aus dem Tanzhaus Mülheim, wollten den HipHop-Tanzsportlern in dieser bewegungsarmen Zeit eine Perspektive für ihren Tanzsport geben. Daher richteten sie den ersten DTHO online Solo Cup aus.

Die HipHopper erhielten die kreative Aufgabe, sich einen eigenen Musikschnitt und dazu eine eigene Choreografie zu erstellen, das eigene Video zu drehen und dieses in einem Meldeportal hochzuladen. Die Resonanz war überwältigend. 209 junge Menschen aus ganz Deutschland meldeten sich in den verschiedensten Altersklassen für dieses Turnier an. Besonders schön zu sehen war dabei die besonders hohe Teilnehmerzahl an den ganz jungen Aktiven bis 12 Jahren. Für diesen Wettbewerb selbst wurde eigens ein Video-Studio im Tanzhaus aufgebaut.

In insgesamt vier großen Altersklassen-Blöcken wurde der DTHO online Solo Cup eingeteilt. Los ging es mit den MiniKids und einem „Get Together“-Meeting auf Zoom, bevor der Wettbewerb in einem YouTube-Livestream übertragen wurde.

Das Feedback in den sozialen Netzwerken war überragend. Tausende von Zugriffen auf die Livestreams mit geschätzt über 10.000 Zuschauenden war das Ergebnis. Die HipHop-Hochburg Mülheim konnte wieder einen neuen Meilenstein setzen.

Von der TSR Dance Academy waren auch mehrere Aktive dabei. Stella Ritter konnte den Gesamtsieg von 50 startenden HipHoppern in der Altersklasse Juniors 1 (13 bis 15 Jahre) für sich verbuchen. Dazu kommen zwei weitere Siege für Ajla Dzafic in der A-Class der Juniors 1 und Lana Uibel in der D-Class der Kids.

Nachdem der Zuspruch für den Solo Cup so groß war, beschlossen die Verantwortlichen, einen Duo Cup am Ostersamstag auszurichten. Auch hierfür sind bereits die ersten Anmeldungen angekommen.