Mit einem knappen 3:2-Sieg startete der HTC Uhlenhorst in die neue Bundesligasaison. Gleichzeitig war es auch ein gelungenes Debüt für den neuen Trainer Thilo Stralkowski.

Die Gäste von Uhlenhorst Hamburg konnten gleich mit ihrem ersten Angriff die Anzeigetafel auf 0:1 stellen. Doch die Uhlen ließen sich davon nicht beeindrucken und kamen durch ein Tor von Neuzugang Henrik Mertgens noch im ersten Viertel zum Ausgleich. Mertgens war vor Saisonbeginn vom Crefelder HTC zum Uhlenhorst gewechselt. Für die 2:1-Führung sorgte Timm Herzbruch in der 36. Min.. Und für die Entscheidung war wieder Neuzugang Mertgens zuständig. Er stellte in Minute 47 auf 3:1. Den Hamburgern gelang nur noch Ergebniskorrektur kurz vor Schluss der Partie.

Weiter geht es für den HTC Uhlenhorst mit zwei Heimspielen gegen Mannheim. Samstag 11.9. tritt der TSV Mannheim im Waldstadion an. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Sonntag 12.9. folgt die Partie gegen den Mannheimer HC. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.