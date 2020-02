Am vergangenen Sonntag wurden beim TV Jahn Rheine die Bezirkseinzelranglisten U11 – U19 ausgespielt.



Hannah Kolodzie gewinnt Mädcheneinzel U13

Im Mädcheneinzel U13 startete Hannah Kolodzie an zwei gesetzt und konnte sich bis ins Finale spielen. Hier konnte sie sich gegen Anika Grünklee (TuSPo 98 Huckingen) mit 21:5 und 21:17 durchsetzen.



Anna Bonnemann gewinnt ME U19

Ebenfalls von Setzplatz zwei startete Anna Bonnemann ins Mädcheneinzel U19 und spielte sich bis ins Finale. Hier traf sie auf die an eins gesetzte Anna Steffen vom SV Straelen. Mit einem 19:21, 21-8 und 21-13 Dreisatzsieg konnte Bonnemann den Turniersieg einfahren.

Weitere Informationen:

https://www.turnier.de/sport/tournament?id=DA61BEB1-0384-46C7-AC70-758338B111D9