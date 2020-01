Von RuhrText

Hallenhockey

Damen-Bundesliga: HTC Uhlenhorst – Club Raffelberg (Sa., 12 Uhr, Lehnerstraße)

2. Damen-Regionalliga: Kahlenberger HTC – Club Raffelberg II (So., 12 Uhr, Harbecke-Sporthalle)

Regionalliga-Spieltag der männlichen B-Jugend in Mülheim mit HTC Uhlenhorst, RTHC Leverkusen, Bonner THV, DSD Düsseldorf, BW Köln und Gladbacher HTC (So., 14 Uhr, Lehnerstraße)

Regionalliga-Spieltag der A-Mädchen in Mülheim mit HTC Uhlenhorst, TV Jahn Hiesfeld, BW Köln, Crefelder HTC und RW Köln (Sa., 14 Uhr, Uhlenhorstweg)

Unterwasserrugby

2. Bundesliga: TSC Mülheim – SG Derne/Dortmund II (Fr., 21.25 Uhr, Hallenbad Süd)

Handball

Landesliga: HSG Mülheim – SG TuRa Altendorf (Sa., 19 Uhr, Boverstraße), VfR Saarn – TV Cronenberg (So., 11.30 Uhr, Holzstraße), DJK Styrum 06 – TuS Lintfort (So., 11.30 Uhr, Von-der-Tann-Straße)

Frauen-Verbandsliga: SV Heißen – Mettmann-Sport (So., 16.30 Uhr, Kleiststraße)

Badminton

Regionalliga: 1. BV Mülheim III – SC BW Ostenland (So., 13 Uhr, Ludwig-Wolker-Straße)

Verbandsliga: 1. BV Mülheim IV – BC Recklinghausen (Sa., 18 Uhr, Ludwig-Wolker-Straße)

Fußball

Testspiele: Fatihspor Mülheim - RW Mülheim II (Do., 19.30 Uhr, Prinzess-Luise-Straße), Mülheimer SV 07 - BW Mintard (Do., 19.45 Uhr, Waldschlösschen), RW Mülheim - SV Raadt (Do., 20 Uhr, Winkhauser Weg), Mülheimer FC 97 - TuSEM Essen (Fr., 19 Uhr, Ruhrstadion), 1. FC Mülheim - SV 06 Donsbrüggen (Sa., 16.30 Uhr, Moritzstraße), SV Heißen II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II (So., 12.30 Uhr, Hardenbergstraße), SV Heißen III - SV Duissern (So., 12.30 Uhr, Hardenbergstraße), Mülheimer FC 97 II - Fatihspor Mülheim (So., 13 Uhr, Ruhrstadion), BW Mintard II - Langenberger SG (So., 13 Uhr, Durch die Aue), SV Raadt - DJK Arminia Klosterhardt II (So., 15 Uhr, Zeppelinstraße), 1. FC Mülheim - SC Frintrop (So., 15 Uhr, Moritzstraße), Mülheimer SV 07 – VfB Speldorf (So., 15.15 Uhr, Waldschlösschen), RW Mülheim - Essener SG (So., 15.30 Uhr, Winkhauser Weg), TSV Heimaterde - VfB Frohnhausen III (So., 16.30 Uhr, Finkenkamp)

Frauen-Testspiel: Mülheimer SV 07 – SV Heißen II (So., 13 Uhr, Waldschlösschen)

B-Junioren-Testspiel: SC Croatia Mülheim - 1.FC Bocholt (Fr., 18.30 Uhr, Moritzstraße)

B-Juniorinnen-Testspiel: BW Mintard – VfR SW Warbeyen (So., 15 Uhr, Durch die Aue)

Schach

2. Runde der Stadtmeisterschaft beim SV Mülheim-Nord (Mo., 19.30 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

Verbandsklasse: SC Mülheim – SV Wattenscheid III (So., 14 Uhr, Bürgertreff Broich, Prinzess-Luise-Straße), SV Mülheim-Nord IV – Matt Inn Dortmund (So., 14 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

Darts

NRW-Liga: DC Mülheim – DC Iserlohn (Sa., 20 Uhr, „Zum Schrägen Eck“, Klopstockstraße)

Regionalliga: Kakadu Darts Mülheim – VfL Wedau (Sa., 20 Uhr, „Spiekers Eck“, Eppinghofer Straße)

Tischtennis

Verbandsliga: TTC Union Mülheim – SC Bayer Uerdingen II (Sa., 18.30 Uhr, Boverstraße)

Landesliga: TTC Union Mülheim II – DJK Adler Union Frintrop II (So., 12 Uhr, Luisenschule)

Tennis

Damen-Verbandsliga: Kahlenberger HTC – BW Kamp-Lintfort (Sa.)

2. Damen-Verbandsliga: MTV Kahlenberg – BW Issum (Sa.)

Damen-30-Verbandsliga: TC Raadt – Glehner TC (Sa.)

Jugend-Ranglistenturnier beim Post SV Mülheim (Fr. bis So., Sport-Treff, Hardenbergstraße)

Basketball

Landesliga: TSV Viktoria Mülheim – Barmer TV II (So., 14 Uhr, Frühlingstraße)