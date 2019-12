Von RuhrText

Fußball

NRW-Traditionsmasters mit RW Oberhausen, VfL Bochum, FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf in Spielen der Gruppe A (So., ab 12.30 Uhr) sowie mit RW Essen, MSV Duisburg, Alemannia Aachen und den Mülheim All Stars in Spielen der Gruppe B (ab 12.48 Uhr) sowie mit den Halbfinals (16.42 Uhr/17 Uhr), dem Neunmeterschießen um Platz 3 (17.18 Uhr) und dem Finale (17.36 Uhr, Innogy Sporthalle)

Endrunde der Hallen-Stadtmeisterschaft um den MWB-Cup mit BW Mintard, 1. FC Mülheim, SC Croatia Mülheim und TuSpo Saarn in Spielen der Gruppe 1 (Sa., ab 14 Uhr) sowie mit RW Mülheim, Mülheimer FC 97, SV Heißen und Fatihspor Mülheim in Spielen der Gruppe 2 (ab 14.20 Uhr) sowie mit den Halbfinals (18.15 Uhr/18.35 Uhr), dem Spiel um Platz 3 (19 Uhr) und dem Finale (19.15 Uhr, Innogy Sporthalle)

Feldhockey

Bundesliga: HTC Uhlenhorst – Crefelder HTC (So., 14 Uhr, Lehnerstraße)

2. Bundesliga: Kahlenberger HTC – SW Köln (So., 16 Uhr, Harbecke-Sporthalle)

Damen-Bundesliga: HTC Uhlenhorst – Crefelder HTC (So., 12 Uhr, Lehnerstraße)

Badminton

Bundesliga: 1. BV Mülheim - TSV Trittau (Sa., 14 Uhr, Südstraße)

Handball

Stadtmeisterschaft der Männer mit den Halbfinals DJK-VfR Saarn - DJK Styrum 06 (Sa., 16 Uhr) und HSG Mülheim - HSV Dümpten (Sa., 18 Uhr) sowie dem Finale (So., 15.30 Uhr, Von-der-Tann-Straße)

Stadtmeisterschaftsfinale der Frauen: DJK Styrum 06 - DJK Tura 05 Dümpten (So., 13.30 Uhr, Von-der-Tann-Straße)

Stadtpokal-Wettbewerb mit dem SV Heißen, dem Styrumer TV und dem HSV Dümpten II (So., 10.30 Uhr, Von-der-Tann-Straße)

14. Drei-Königs-Jugendturnier des HSV Dümpten in den Altersklassen E- (Sa., 10 Uhr), B- (Sa., 15 Uhr), D- (So., 10 Uhr) und A-Jugend (So., 15 Uhr, Boverstraße)

Sportkegeln

2. Bundesliga: SK Mülheim – KF Nordhorn-Listrup (Sa., 14 Uhr, Kegelzentrum, Moritzstraße)

Oberliga: SK Mülheim II – SKV Rees (So., 10 Uhr, Kegelzentrum, Moritzstraße)

Damen-NRW-Liga: SK Mülheim – SG Aachen-Knickertsberg (So., 12 Uhr, Kegelzentrum, Moritzstraße)

Schach

Erste Runde der Stadtmeisterschaft inklusive Essener Bezirksmeisterschaft beim SV Mülheim-Nord (Mo., 19.30 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

Poolbillard

Landesliga: PBC Pool Sharks Mülheim – BC SB Horst-Emscher II (Sa., 17 Uhr, Vereinsheim, Hingbergstraße)