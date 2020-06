Auf Grund der Hohen Nachfrage wird ein zusätzlicher Kurs im Bereich Kanuwandern am Sonntag 5 Juli um 18.00 Uhr angeboten.

Ab sofort werden dazu die Anmeldungen entgegen genommen!

Kanufahren ist leicht zu erlernen. Um sein Boot richtig zu beherrschen, bedarf es aber einiger Übung. Am besten ist das Paddeln in einer Kanuschule oder einem Verein zu erlernen. Kanufahren kann von Frauen und Männern in jedem Alter betrieben werden. Der interessierte Anfänger muss schwimmen können, um im Falle einer Kenterung an Land schwimmen zu können. Kanusport ist die wohl schönste Art und Weise, die Natur vom Wasser aus zu genießen. Das Bootsmaterial sowie Paddel und Schwimmweste werden im Rahmen des Kanueinführungskurses gestellt. Sportbekleidung ist in zweifacher Ausführung mitzubringen. Die Anmeldezahl ist begrenzt. Anmeldungen sind per E-mail zu richten kanuwandern@djk-ruhrwacht.de. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro.

Der Kurs wird nach den geltenden Corona-Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Informationen zur Kanuschule erteilt auch die Geschäftsstelle der DJK Ruhrwacht, Mintarder Straße 19, 45481 Mülheim, dienstags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr persönlich oder telefonisch unter 0208-483071.