Nachbarschaftshilfe leisteten jetzt Messdiener der Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt. Rund um das ehemalige Pfarrhaus an der Klosterstraße erledigten sie für die dort seit vier Jahren beheimatete Senioren-Wohngemeinschaft Lina (Leben in Nachbarschaft alternativ) Garten- und Grünschnittarbeiten.

„Das ist eine echte Win-win-Aktion, die zeigt, dass unsere Nachbarschaft noch gut funktioniert, wenn uns die Messdiener entlasten und wir uns dafür mit einem Salär revanchieren, das in die Finanzierung der Messdienerfahrten einfließen wird“, sagt Lina-Bewohner Jürgen Thielen. „Wo wir helfen können, helfen wir gerne. Wir erledigen nicht nur Gartenarbeiten, sondern übernehmen bei Festen auch gerne Kellnerdienste oder helfen bei Umzügen und Haushaltsauflösungen. Und von den Einnahmen, die in unsere Kasse fließen, profitieren unsere zurzeit 70 Messdiener“, erklärt der 24-jährige Sozialpädagogikstudent und Obermessdiener Pedro Vossius. Ein Kontakt zur Pfarrgemeinde ist unter Tel. 0208/481122 oder per Mail an st.mariae-himmelfahrt.muelheim-saarn@bistum-essen.de möglich. Foto: Thomas Emons