OB Kandidat Hartmann: Olympia auch nach Mülheim

„Mülheim ist eine begeisterte Sportstadt. Vor diesem Hintergrund frage ich mich, weshalb Mülheim beim Thema „Olympiabewerbung“ ein weißer Fleck geblieben ist, so der unabhängige OB-Kandidat und Stadtverordnete Jochen Hartmann.

Während andere Städte sich bereits aufgestellt haben, scheint Mülheim zu schlafen.

Seit Jahren bemühe er sich, bei den Verantwortlichen in der Stadt nicht nur einen Zuhörer, sondern auch einen „Macher“ zu finden.

Hartmann: “Noch ist es nicht zu spät. So soll für das Olympiamedienzentrum noch ein Standort gefunden werden“. Er schlug vor, hierzu möglicherweise das riesige Flughafenareal anzubieten. Dabei denke er an eine das künftige futuristische Gebäude des WDL, „Vom Flughafen aus kann man fast alle Spielstätten schnell über die nahegelegene Autobahnanbindung erreichen. Hubschrauber oder Flugtaxis für die Journalisten könnten dort landen und auch der Einsatz von „Theo“ über den Spielstätten könnte jedenfalls für TV-Produzenten von großem Interesse sein.“ Und weiter:“ Die für ein Medienzentrum erforderliche Verlegung modernster Telekommunikationsleitungen könnte auch für die Nachnutzung des Flughafens eine Chance sein.“

Diese Vorstellungen wiederholte der unabhängige Oberbürgermeisterkandidat jetzt während der Podiumsdiskussion des Mülheimer Sportbundes in der innogy-Halle.