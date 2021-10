Nach 16 Jahren an der Spitze des ADAC Nordrhein hat Peter Meyer auf der Mitgliederversammlung in Köln jetzt sein Amt als Vorsitzender des Regionalclubs an Andrea Schmitz (bisher Vorstand für Mitgliederleistungen) übergeben. Ebenfalls nach 16 Jahren als Vorstand für Verkehr und Technik hat Bernd Fronhoffs sein Amt abgegeben. Ihm folgt Thomas Velling, 53 Jahre alt, Technischer Leiter Explosionsschutz aus Rösrath, der bisher berufenes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Technik war.

Die beiden Mülheimer Meyer und Fronhoffs hatten während ihrer letzten Amtszeit die satzungsbedingte Altersgrenze von 70 Jahren für den höchsten Posten im ADAC Nordrhein erreicht.

„Ich durfte den ADAC in den vergangenen 30 Jahren auf nahezu allen Ebenen kennenlernen. Es war eine spannende Zeit und wenn ich sage, dass es mir eine Ehre war, mich für den ADAC einzusetzen, ist das keine Übertreibung“, erklärte Peter Meyer in seiner Abschlussrede.

Bereits mit 21 Jahren trat der gebürtige Ostwestfale dem ADAC bei, 1982 dem Automobilclub Mülheim an der Ruhr im ADAC. Dort saß er von 1990 bis 2018 im Vorstand, seitdem ist er dessen Geschäftsführer. Von 2001 bis 2014 war Peter Meyer Präsident des ADAC. Auf internationalem Parkett engagierte sich Meyer im Senat und Weltrat (Automobil, Mobilität und Tourismus) der FIA. Seit 2005 war Peter Meyer zudem Vorsitzender des ADAC Nordrhein. „Ich bin stolz, über drei Jahrzehnte Teil dieses Teams gewesen zu sein“, verabschiedete sich Meyer auf der Versammlung bei den Mitgliedern und Delegierten.

Der ehemalige Spediteur und Mitbetreiber eines Autohauses ist Vater zweier Kinder, Großvater, naturverbunden und begeisterter Segler. Meyer engagiert sich auch im Lions-Club Mülheim/Ruhr-Hellweg sowie in der Mülheimer Initiative für Klimaschutz und ist Vorstand der Stiftung ADAC Nordrhein. Beim Oldtimer-Wandern setzt Meyer gerne auf Entschleunigung. Die historischen Fahrzeuge sind für ihn Kulturgut, Lebensfreude und Genuss zugleich.

Bernd Fronhoffs ist seit 1972 ADAC Mitglied. Der Jurist engagierte sich ab 1987 zunächst im Automobilclub Mülheim an der Ruhr, den er von 1996 bis 2018 als Präsident führte. 1997 wählte ihn die Mitgliederversammlung des ADAC Nordrhein in den Ausschuss für Verkehr und Technik. 2005 übernahm er das gleichnamige Ressort im Vorstand des Regionalclubs. Auf Bundesebene war der Amtsrichter seitdem ebenfalls im Verkehrs- und Technikausschuss sowie im Arbeitskreis Recht (2008 bis 2019) des ADAC aktiv.

Bernd Fronhoffs ist verheiratet und hat einen Sohn. Fronhoffs ist ehrenamtlich auch im Mülheimer Sportbund und als Aufsichtsrat der Mülheimer Wohnungsbau eG aktiv und gehört dem Vorstand der Stiftung ADAC Nordrhein an. In seiner Freizeit fiebert er mit Borussia Dortmund und spielt Tennis.