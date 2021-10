Zwei Männer haben heute, am 01.10.2021, gegen 01:30 Uhr die

Schaufensterscheibe einer Gaststätte an der Bahnhofstraße in

Oberhausen Sterkrade eingetreten, um dort vermutlich einzubrechen.

Beim Zerbrechen der äußeren Scheibe des doppelt verglasten

Schaufensters flüchten die Täter.

Eine Polizeistreife nahm die beiden in der Nähe fest. Durch die

Beschreibung eines Zeugen und einiger Tatortspuren können die Täter

eindeutig bestimmt werden. Es handelt sich um zwei Algerier (25/27).

Anzeige wurde erstattet, die Ermittlungen dauern an.