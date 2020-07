Bis zum 29. August können Schlümpfe-Fans ein interaktives Schlumpf Abenteuer erleben und in das magische Universum der blauen Kultfiguren eintauchen. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen um der Corona-Pandemie musste der ursprüngliche Starttermin im April verschoben werden. Die zuständigen Behörden haben nun die finale Freigabe für den Start der Familienattraktion in der Expohalle, Promenade 141 im Centro erteilt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Deutschlandpremiere unserer außergewöhnlichen Erlebniswelt feiern können und nun endlich die kleinen und großen Abenteurer in Schlumpfhausen begrüßen dürfen“, sagt Stephan Uhoda, Geschäftsführer Cecoforma, Veranstalter des Schlumpf-Abenteuers.

In der überdimensionalen Kulisse auf mehr als 1.500 Quadratmetern kann sich der Besucher in einen echten Schlumpf verwandeln und Papa Schlumpf helfen, das friedliche Schlümpfe Dorf vor dem bösen Zauberer Gargamel zu retten.

Während der abwechslungsreichen Entdeckungsreise erfahren die Abenteurer die spannenden Geheimnisse und Bräuche der Schlümpfe. Der Weg zur Rettung führt durch einen riesigen Wald, in dem zahlreiche Herausforderungen und Aufgaben mit vielen Überraschungen warten.

Interaktive Stationen

Interaktive Spiel- und Aufgaben-Stationen gespickt mit innovativen Technologien, wie zum Beispiel Augmented Reality, 180 Grad Videoprojektion und Hologramme laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Spektakuläre Foto-Points mit den Schlümpfen fehlen natürlich auch nicht.

Das Schlumpf Abenteuer ist ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie und bietet neben Spiel und Spaß auch interessante Fakten und Zahlen. Denn die Schlümpfe sind offizielle Botschafter der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die entlang der Tour zu finden sind, was einen Besuch sowohl zu einem lehrreichen als auch unterhaltsamen Ausflug macht.

200 Tickets pro Stunde

Tickets sind erhältlich unter www.schlumpfabenteuer.de, www.ticketmaster.de und ab 2. Juli 2020 an der Tageskasse der Expohalle. Es gelten Eintrittskarten mit festgelegter Einlasszeit. Pro Zeitfenster können maximal 200 Tickets pro Stunde gebucht werden. Aufgrund der limitierten Besucherzahl wird empfohlen, die Tickets vorab online zu kaufen. Das Schlumpf Abenteuer ist eine interessante und unterhaltsame Entdeckerreise für Besucher jeden Alters. Ein Rundgang dauert circa 90 Minuten. Die Ausstellung ist barrierefrei. Foto: privat