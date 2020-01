Am Samstag, 15. Februar, gibt es in der Turbinenhalle in Oberhausen das nächste Live-Konzert mit "Ecki and friends". Entertainer und Partyschlager-Sänger Thorsten Eckrich, besser bekannt als Ecki, nutzt die Gelegenheit, um sein neues Album vorzustellen. Außerdem gibt es wieder einige Überraschungen und ein abwechslungsreiches Programm. Dazu hat sich Ecki so einige bekannte Stars aus der Schlagerszene zur Unterstützung eingeladen.

Mit dabei sind dieses Mal Olaf Henning, Vincent Groß, Willi Herren, "Modern Talking Reloaded", Marco Kloss, Mick Maier, Sascha Valentino, das Männerballett der KG BW Stimberg, Noel Terhorst, Andreas Köhler und Giuseppe Angelone. Die Moderation übernimmt Frank Neuenfels

Tickets gibt es für 9,90 Euro und VIP-Tickets für 79 Euro im Vorverkauf unter info.ecki@t-online.de.

Wir verlosen 5x2 Tickets sowie 1x2 VIP-Tickets für "Ecki and friends". Wer gewinnen möchte, ruft bis Dienstag, 7. Januar, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/556600 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: Wie heißt "Ecki" mit bürgerlichem Namen? Die Gewinner werden benachrichtigt, der Rechts­weg ist ausgeschlossen.