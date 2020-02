Herrenfrühschoppen des Hauptausschusses Groß-Oberhausener Karneval

Nach der Damensitzung war es dann am Sonntagvormittag für die Herren endlich soweit. Der Hauptausschuss lud alle Karnevalisten zum Rheinischen Herrenfrühschoppen in die Luise Albertz Halle. Die Musik- und Tanzshows mit attraktiver Damenbesetzung brachten dann die Halle sehr schnell so richtig zum Kochen.