Walter Kurowski ist eine Oberhausener Kulturlegende. Jahrzehntelang prägte er mit seinen Zeichnungen, Plakaten und Karikaturen die Kulturszene der Stadt und malte sich so in ihr Gedächtnis. 2017 hat die Stadt Oberhausen den Nachlass Walter Kurowskis mit über 3000 Werken kurz vor dessen Tod erworben, aus dem ab Sonntag, 31. Januar, im Kleinen Schloss der Ludwig Galerie ein Auszug gezeigt wird.

"Walter Kurowski – Künstler, Karikaturist, Kulturlegende - Eine Werkschau von 1956–2015" ist die Ausstellung überschrieben, die bis einschließlich 30. Mai zu sehen sein wird.

Als einer der deutschlandweit wichtigsten Karikaturisten in den 1970er Jahren kämpfte "Kuro" an der Seite der Arbeiterschaft für soziale Gerechtigkeit. Seine Karikaturen zu, aus seiner Sicht ungerechten, kapitalistischen Verhältnissen stehen für blitzschlaue Einfälle, politische Direktheit und demokratischen Optimismus. Er wird in einem Atemzug mit bekannten politischen Karikaturisten wie Rainer Hachfeld, Arno Ploog, Chlodwig Poth oder Guido Zingerl genannt. Dabei malte und zeichnete er in erster Linie für seine Überzeugung und zeigte, dass es bei allem bitteren Ernst auch Humor brauchte, um zu kämpfen.

Provokant

Die Ausstellung zeigt die provokantesten Plakate und Zeichnungen aus dieser Zeit. Seine pointiert beobachtende Zeitzeugenschaft fließt auch eindrucksvoll in großformatige Gemälde und Lithografien zum Zechensterben ein. Bilder von Landmarken der Region oder ein Blick auf den Gasometer am Horizont unter einem pastellfarbenen Himmel offenbaren die ästhetische Seite seiner Heimat. Neben einer Auswahl dieser fast romantisch anmutenden Malereien, sind auch seine Aktzeichnungen, und dies nicht nur aus den engagierten Zeichenkursen der VHS Oberhausen, zu sehen.

Absolvent der Folkwangschule

Der prämierte Absolvent der Folkwangschule für Gestaltung widmete sich neben der Kunst einer zweiten großen Leidenschaft: der Jazzmusik. Seit den späten 1960er Jahren veranstaltet er das Jazz-Karussell. Dafür gestaltete er legendäre Konzertplakate und Einladungsflyer für Musiker und Jazz-Combos. Die Originalzeichnungen sind in der Ausstellung ebenfalls prominent vertreten.

Die Ludwig Galerie präsentiert mit rund 140 Werken die erste museale Werkschau zum breitangelegten Oeuvre des Stadtkünstlers "Kuro", dessen wissenschaftliche Aufarbeitung und konservatorische Betreuung der Werke die Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland seit 2019 ermöglicht.

Katalog bestellen

Wegen der aktuellen Corona-Situation ist die Ludwig Galerie und auch das Kleine Schloss zurzeit geschlossen. Sobald die Ausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wird darüber informiert.

Interessierte können ab Sonntagnachmittag im Netz die Grußworte des Oberbürgermeisters der Stadt Oberhausen Daniel Schranz, der Repräsentantin des LVR Frau Henk-Hollstein und eine Einführung der Kuratorin Kerrin Postert anschauen. Der Katalog zur Ausstellung ist ab sofort per Mail zu bestellen.