In Kooperation mit der Katholischen Stadtkirche lädt die Gedenkhalle für Samstag, 25. Juni, zu einem Rundgang über den Westfriedhof in Lirich ein.

Die Führung beginnt um 14 Uhr und gibt einen Einblick in die Geschichte des Westfriedhofes. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Vergleich der jüdischen mit der christlichen Begräbniskultur. „Gerade in Zeiten wachsenden Antisemitismus finden wir es als Katholische Kirche wichtig, sich mit der Kultur unserer 'älteren' Brüder und Schwestern zu beschäftigen und unsere Verbundenheit zu zeigen“, erläutert dazu Katholikenratsvorsitzender Thomas Gäng.

Referentinnen sind Mailin Pannebäcker und Claudia Stein, beide von der Gedenkhalle sowie Elvira Neumann, katholische Gemeindereferentin Gelsenkirchen.

Es wird gebeten, sich vor der Teilnahme entweder per E-Mail an info-gedenkhalle@oberhausen.de oder unter Tel. 0208/6070531-11 anzumelden.