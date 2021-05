"Vor deiner Tür" heißt die neue Open Air Konzertreihe, mit der die Arena in der Neuen Mitte in die Corona-Lockerungen startet. Fans dürfen sich auf Konzerte auf dem Freigelände an der Arena freuen, die von Bands und Sängern wie Revolverheld, Max Giesinger oder Johannes Oerding gegeben werden - Pandemie-bedingt natürlich in einem kleineren, aber intimeren Rahmen als üblich.

Den Start dazu Revolverheld am Samstag, 10. Juli. Max Giesinger folgt eine Woche später, am Samstag, 17. Juli. Saltatio Mortis tritt am Freitag, 23. Juli auf und Singer-Songwriter Johannes Oerding am Samstag, 31. Juli. Weitere Auftritte nationaler Künstler werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Drei Sektoren

Das Veranstaltungsgelände wird im Sinne des Infektionsschutzes in drei Sektoren (A,B,C) mit jeweils eigenem Einlass und Anstellbereich, eigener gastronomischer Versorgung und sanitären Anlagen unterteilt. Das Ticket berechtigt ausschließlich zum Zutritt des Sektors, in dem sich der Sitzplatz befindet. Der Einlass für die einzelnen Sektoren erfolgt zeitversetzt. Es stehen auf dem gesamten Gelände Desinfektionsmittelspender bereit. Es wird eine individuelle Anreise mit dem PKW empfohlen. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen Schutzes ist grundsätzlich verpflichtend. Besucher haben die Möglichkeit diesen abzunehmen sobald sie ihren Sitzplatz eingenommen haben. Sämtliche Eintrittskarten werden personalisiert verkauft, und mit einem QR/Barcode versehen. Es erfolgt ein kontaktloses Scanning der Tickets, des Weiteren ist eine Bezahlung vor Ort ausschließlich kontaktlos möglich, je nach pandemischer Lage wird der Verkauf über fliegende Verkäufer oder zusätzlich auch über feste Stände erfolgen.