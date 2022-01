In einem neuen Kurs (Nr. C0200S) der Volkshochschule am Bert-Brecht-Bildungszentrum, wird den Teilnehmenden vermittelt, was eigentlich Stress ist und welche Auswirkungen Stress auf Körper, Geist und Seele hat. Es werden verschiedene Methoden erlernt, um den Stress zu bewältigen.

Das Seminar startet Samstag, 22. Januar von 10 bis 16 Uhr. Die kosten betragen 25 Euro und es gelten die 2G-Regeln.

Die Teilnehmer werden auf eine Fantasiereise entführt, und bekommen "Feuerwehrstrategien" mit auf den Weg. Diese helfen im Alltag kurzfristig Anspannungen abzubauen. Es werden aktive Entspannungsübungen gemacht, die die Teilnehmenden für eine kleine Weile den Alltagstrott vergessen lassen.

Zum Beispiel: Stresspuffer, Entspannungstechniken und Entspannungstipps. Das Programm umfasst zudem ein kleines Mental Training "Gelassen durch den Alltag", Meditation, eine Fantasiereise und Aneignung von "Feuerwehrstrategien". Diese helfen im Alltag kurzfristig Anspannungen abzubauen. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Wollsocken, ein Kissen und eine Decke.

Interessierte bekommen weitere Informationen unter Tel. 8 25-23 85 oder unter vhs.oberhausen.de.