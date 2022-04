Bei einem moderierten Freiluft-Spaziergang am Sonntag, 17. April, um 14.30 Uhr lernen die Teilnehmer die älteste Arbeitersiedlung des Ruhrgebiets kennen. Seit Ihrer Gründung durch die Hüttengewerkschaft Jacobi, Haniel und Huyssen im Jahr 1846 fanden zahlreiche Menschen, die in den goldenen Zeiten der Ruhrindustrie in Scharen ins Revier strömten, hier ein Zuhause.

Als die Siedlung abgerissen werden sollte, wehrten sich die Bewohner in den 1970ern mit einer vielbeachteten Aktion und erreichten, dass sie unter Denkmalschutz gestellt wurde. Die wechselvolle Geschichte der Siedlung, der Kampf gegen den Abriss und von Alltag und Leben in der ‚Kolonie’ stehen im Mittelpunkt des Freiluft-Spaziergangs.

Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.

Anmeldung über kulturinfo rheinland, Tel. 02234/99 21 555, info@kulturinfo-rheinland.de