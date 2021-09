Am Freitag, 02. Oktober, ist es endlich wieder soweit. Wie in jedem Jahr heißt es an diesem Abend „Rock in die Einheit“ mit REDLINE. Das polnische Restaurant Gdanska freut sich auf das Konzert der Band, die ihr Probendomizil im Oberhausener Crowded House hat. Die fünf Musiker von REDLINE versprechen ihrem Publikum einen ausgelassenen Abend, an dem unter Beachtung der 2-G-Regel angemessen in die Einheit gerockt wird. Knackige Gitarrenriffs, treibende Grooves und der markante Gesang von Frontfrau Yvonne Todtberg und ihrem kongenialen Partner Holger Wisomirski machen den Sound der Band aus. Neben Rock-Klassikern und krachenden Partyhits hat die Band auch wieder aktuelle Titel im Programm. - „Wir freuen uns auf ein Heimspiel am Oberhausener Altmarkt. Rock in die Einheit ist Kult“, so Torsten Kischkel, Gitarrist der Band.

Ticketreservierung: gdanska@redline-live.de

Restaurant Gdanska

Altmarkt 3

46045 Oberhausen