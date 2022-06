"Wahre Nachhaltigkeit"

Das war mein erster Gedanke, als ich diesen Vorgarten auf einem Fotostreifzug entdeckte. Es kann doch nur nachhaltig sein, einem ausgedienten WC ein zweites Leben als Pflanzkübel zu geben. Fliesenbruchstücke eignen sich wunderbar als Rasenersatz und Steinreste ergeben eine tolle Dekoration in der Blumenschale. So dachte ich zunächst: Etwas gewöhnungsbedürfig, aber immerhin, Nachhaltigkeit in Reinform.

Mein zweiter Gedanke verwarf das alles aber wieder. Vielleicht waren das doch nur die Reste einer Haus- ober Wohnungssanierung, die noch immer der Entsorgung harrten. Schon so lange, dass die Natur bereits wieder den Toilettentopf besetzt hat.

Den ganzen Tag beschäftigten mich diese Gedanken und bis heute - das Bild ist vor ca. vier Wochen aufgenommen - habe ich keine abschließende Antwort auf die Frage, was es denn nun ist gefunden: "Wahre Nachaltigkeit" oder "Entsorgung kommt später".