Bei einem Ausflug der Kindertagespflegestellen von Ayse Akin, dem Fehenpalast und Rossis Rasselbande zu den Tieren vom Circus Busch, konnten die Kinder ihre mitgebrachten Äpfel an Lamas, Esel, Ponys und Kamele verfüttern und obwohl das Wetter nicht so ganz mitspielte, hatten die Kinder große Freude den Tieren in ihren Gehegen zuzusehen.

Selbst 2 Tannenbäume konnten noch erstanden werden und wechselten ihren Besitzer, diese sind noch aus einer Anonymen Spende für den Circus.

Der durch Corona gestrandete Circus Busch, freut sich über jede Futterspende für die Tiere. (",)