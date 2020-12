In dieser Woche sucht Polly ein neues Zuhause. Polly wurde in Oberhausen mit sechs weiteren Kaninchen ausgesetzt. Nun sucht die nette Kaninchendame ein warmes Zuhause. Im späten Frühjahr darf sie gerne in ein Außengehege in den Garten. Polly ist noch recht jung, sie ist noch nicht ausgewachsen. Vielleicht wartet ja irgendwo ein kastriertes Böckchen auf eine Gesellschafterin. Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, Tel. 0208/372211. Wegen der aktuellen Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim erforderlich.