Das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ hat am 5. Januar 2020 einen Workshop zur Gestaltung und Planung der weiteren Arbeit zur Verbesserung des Radverkehrs in Oberhausen durchgeführt. In angenehmer Atmosphäre wurden Ideen und Aktionsvorschläge entwickelt, Termine für Veranstaltungen vereinbart und Forderungen zum Thema Radverkehr zusammengetragen. Im Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ haben sich der ADFC, der Stadtteilladen ANNA28, Bündnis 90/die Grünen, Linke Liste, Parents for Future, Bürgerliste Oberhausen, BUND Oberhausen, ISO Oberhausen und weitere begeisterte Fahrradfahrer zusammen gefunden.

Das Aktionsbündnis ist jetzt auch bei Facebook mit aktuellen Informationen zum Fahrradverkehr sowie Terminen und Veranstaltungshinweisen erreichbar: www.facebook.com/Oberhausen-sattelt-um-109269037265274/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA1kn1LDX63R4jnm06D7BHvISZtvxW6qhNyqJ9t-nrOnxN1aw-SrQM6qePVbJi4nM0pZ9l5hqHUeIDl