Im bundesweiten Vergleich von 29 mittelgroßen Städten unter 500.000 Einwohner sind die Bürger und Pendler in Münster mit ihrer Mobilität am stärksten zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC Monitor „Mobil in der Stadt“ (2020).

Mit einem Gesamt-Index von + 35 führt Münster das Deutschland-Ranking vor Rostock (+ 33) und Oldenburg (+ 32) an. Bei Autofahrern (+ 11), Radfahrern (+ 41) und Fußgängern (+ 51) erzielte Münster im Städtevergleich die höchsten Zufriedenheitswerte. Bei ÖPNV-Nutzern landete die Universitätsstadt auf Platz fünf (+ 38).

Außer Münster schaffte von insgesamt zehn untersuchten NRW-Städten nur Oberhausen noch den Sprung in die Top 10 (8. Platz/Gesamtindex: + 26).

In allen NRW-Städten überwiegt trotz vieler schlechter Platzierungen insgesamt noch die Zufriedenheit mit der persönlichen Mobilität. Bei den einzelnen Verkehrsarten üben die Nutzer allerdings deutliche Kritik.

Autofahrer kritisieren in allen zehn untersuchten Städten besonders das Baustellenmanagement sowie die Höhe der Parkgebühren. Unzufriedenheit überwiegt auch beim Parkraumangebot im Stadtgebiet (außer Oberhausen, Bochum, Bielefeld) sowie dem Verhalten von Radfahrern (außer Oberhausen und Bochum) und anderen Autofahrern (außer Münster, Oberhausen, Aachen).

Fußgänger äußern in den NRW-Städten verstärkt Kritik am Sitzplatzangebot entlang der Gehwege (außer Münster) und dem Verhalten von Radfahrern (außer Oberhausen).