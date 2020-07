Auf dem Gelände der ehemaligen St. Michael Hauptschule an der Knappenstraße wird seit Jahren nach einer Lösung für die Nutzung der Fläche gesucht. Mehrere Anläufe scheiterten. Nun lud die Oberhausener SPD zu einem Ortstermin ein und schlug als künftige Nutzung den Um- und Neubau zu einer Gesamtschule vor.

Zu Beginn des Ortstermins erinnerte Bezirksbürgermeisterin Dorothee Radtke an die Geschichte des Viertels, welches als Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf mit Hilfe vieler Millionen Euro Fördergelder enorm an Lebenswert gewann. Die Entwicklung sieht sie akut bedroht angesichts "fürchterlicher Dinge" wie Drogenhandel, die hier mittlerweile passieren.

Abrutschen verhindern

"Wir wollen ein Abrutschen verhindern, obwohl, man sieht es ja, die Dreckecken sind längst da", bewertet OB-Kandidat Thorsten Berg die Situation vor Ort. Mit Blick auf die Zunahme der Schülerzahlen sei klar, dass die vorhandenen Plätze an 2025 nicht ausreichen werden, so Berg. Um darauf vorbereitet zu sein, müsse man schon die Weichen stellen und so fordert die SPD an diesem Standort eine weitere, sechszügige, Gesamtschule. Man wolle den, bewährten, Schulstandort mindestens auf das alte Niveau zurückführen.

Erhaltenswert

Ratskandidat Hartwig Kompa verwies auf die Historie der Schule und darauf, dass Teile wie das Gebäude der ehemaligen Knappenschule, erhaltenswert seien. Die Turnhalle wird sogar weiterhin genutzt.

Das Projekt soll auch ganzheitlich mit den Flächen des angrenzenden Vereins SC 20 passieren, stimmte SPD-Ratsfraktionschefin Sonja Bongers diesem schon länger existierenden Gedanken zu.

Die Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen, Christiane Gerster-Schmidt, plädierte für das Modell der Gesamtschule, von dem sie sich mehr Chancengleichheit verspricht. Zudem wünscht sie sich Unterricht in kleineren Klasseneinheiten in moderner Bauweise. Thorsten Berg ergänzte dies um die Forderung nach digitalen Lernmedien für alle Schüler und eine weitere Verbesserung der Hygiene an den Schulen.