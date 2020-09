Die Jugend hat sich mit großen Klimastreiks und Protesten in Kohleabbaugebieten zurückgemeldet. Auch wenn die Corona-Pandemie eine große gesellschaftliche Aufgabe ist, darf die Klimakrise nicht in Vergessenheit geraten, denn es geht um das Leben auf unserem Planeten – jetzt und in Zukunft.

Deshalb macht der BUND Oberhausen in Kooperation mit der BUNDJugend NRW ein Angebot für interessierte junge Menschen. In dem Workshop über die Klimabewegung geht es um Fragen wie z.B.: Was für Protestformen gibt es überhaupt? Wie organisiere ich Proteste? Welche Schwierigkeiten gilt es zu überwinden? Wie ist die Klimabewegung mit anderen Sozialen Bewegungen vernetzt?

Diese und viele weitere Fragen werden wir am

10.10.2020 von 10.00 – 16.00 Uhr im Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306,

46117 Oberhausen

behandeln.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Anmeldung bitte per Email am cornelia_schi@web.de oder jst.reicher98@gmail.com