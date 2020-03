Von Montagabend, 9. März, bis einschließlich Freitagmorgen, 13. März, ist die A42-Ausfahrt Oberhausen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund jeweils von 20 bis 5 Uhr teilweise gesperrt.

Gesperrt ist die Ausfahrt in Fahrtrichtung Süden (Oberhausen-Innenstadt / Mülheim), die Ausfahrt in Richtung Norden bleibt frei. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr repariert auf der B223 (Konrad-Adenauer-Allee) die Fahrbahnübergänge an der Emscher-Brücke (zwischen A42 und Lindnerstraße). Deshalb ist in diesen Nächten in diesem Bereich der B223 in beide Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen frei. Fahrbahnübergänge sind Konstruktionsteile, die einen sicheren Übergang zwischen der Fahrbahn auf der Brücke und der angrenzenden Fahrbahn gewährleisten. Diese Fahrbahnübergänge gleichen die Längenänderungen einer Brücke aus, die durch warme oder kalte Temperaturen verursacht werden.