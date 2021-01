Am Heinrich-Heine-Gymnasium begann jetzt die Ausgabe von Dienst-iPads der Stadt Oberhausen.

Corona machte es möglich und eine sehr alte Forderung der Lehrer wurde in Rekordzeit Realität. Die Stadt Oberhausen beschaffte tausende iPads zum einen für bedürftige Familien und zum anderen als Dienstgeräte für alle Lehrer. Das Heinrich-Heine-Gymnasium versorgt die Schüler bereits seit Dezember mit schuleigenen Leihgeräten und begann nun sofort mit der Ausgabe der Dienstgeräte an die Kollegen. Damit konnte die Schule die Voraussetzungen für das digitale Arbeiten über die Lernplattform iServ und für Videokonferenzen mit den Schülern deutlich einfacher und sicherer gestalten.

„In hoffentlich bald wieder normalen Zeiten“, so Studienrat Philip Heiler (Foto) vom Heine, „ist das Tablet ein idealer Unterrichtsbegleiter, der zahllose neue Möglichkeiten für das Arbeiten im Klassenraum ermöglicht. Und jetzt im Lockdown kann ich als Klassenlehrer einer 5. Klasse noch einfacher mit meinen Schülerinnen und Schülern Aufgaben übermitteln und in Kontakt bleiben, vor allem auch in Videokonferenzen.“