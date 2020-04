Glaube, Liebe und Hoffnung kennen wir alle. Besonders durch die Textstelle in der Bibel.

"Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe“ (1. Korinther 13,13).

Dies sind die drei großen Merkmale eines Christen hier auf Erden. Zu diesen drei Werten möchte ich noch Treue und Zuversicht ergänzen.

Ich habe diese schönen Engel (siehe Fotos) an einem Ort in Oberhausen gesehen und war sehr angetan davon. Es gab einen

ENGEL DER ZUVERSICHT,

ENGEL DER LIEBE,

ENGEL DER HOFFNUNG,

ENGEL DER TREUE

und einen ENGEL DES GLAUBENS.

Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie können wir alle die Eigenschaften dieser Engel gebrauchen und auch weiter geben.

Liebe: Auch, wenn wir unsere Partner oder unsere Familie nicht um uns haben und nicht sehen dürfen, so sollten doch alle spüren, wie lieb der andere einen hat. Wie sagte es noch Wilhelm Busch? "Das Schönste aber hier auf Erden ist lieben und geliebt zu werden."

Hoffnung: Momentan hoffen wir vieles: dass wir gesund bleiben, dass es Freunden und Familie gut geht, dass wir nicht in finanzielle Nöte kommen, dass unsere Politiker die richtigen Entscheidungen treffen, dass sich die Bevölkerung an die Vorgaben der Regierung hält,... Wir hoffen auf etwas. Da gibt es einen einfachen, aber schönen Spruch. "Hoffnung ist wie Löwenzahn. Sie kann überall wachsen, auch wenn die Lücke noch so klein ist."

Glaube: Dieser versetzt ja bekanntlich Berge. Wir glauben, dass alles wieder gut wird.

Und wer religiös ist (egal welche Religion), glaubt an seinen Gott.

Wir sollten aber auch an uns glauben und an die Menschen, die uns wichtig sind,auch wenn diese momentan Schwierigkeiten damit haben.

" An jemanden glauben, so lange, bis er es selbst wieder kann. Und dann nicht aufhören."

Treue: Die meisten verbinden damit, dass man seinem Partner treu ist, doch es ist viel mehr. Wir sollten besonders jetzt auch uns selbst, unseren Prinzipien, Werten und Moralvorstellungen treu bleiben, damit wir aufrecht durch's Leben und durch Corona gehen können.

"Bleib deinem Weg treu, auch wenn das Ziel gerade nicht zu sehen ist."

Zuversicht: Wir vertrauen fest auf eine positive Entwicklung. Dieser Ausblick bedeutet momentan für uns Menschen auf Erden, dass ein Wirkstoff gegen Corona gefunden wird.

"Zuversicht in Bildern der Vergangenheit verneigen sich im Zauberstaub der Zeit." (Beat Jan)

Glaube, Zuversicht, Hoffnung, Treue und Liebe sind eng miteinander verbunden.

Egal ob mit oder ohne Corona sollten wir generell diesen fünf Werten in unserem Leben wieder mehr Platz geben.