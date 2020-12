Aktuelle Informationen vom Corona-Krisenstab Oberhausen von Montag, 28. Dezember 2020 (Stand 11:45 Uhr)

Nachtrag

Aus einer Arztpraxis wurde dem Gesundheitsamt im Rahmen einer Korrekturmeldung mitgeteilt, dass die am 23. Dezember gemeldete 22jährige nicht verstorben ist.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 855 (902)

Inzwischen wieder genesene Personen: 4071 (4017)

Todesfälle: 107 (107)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1706 (2165) Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 5033 (5026)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 138,1 (146,1)

Hinweis: Das Absinken der 7-Tages-Inzidenz für Oberhausen ist durch den reduzieren Testumfang über die Weihnachtsfeiertage zu erklären.

Erweiterter Notdienst der niedergelassenen Ärzte



Neben den üblichen (über die kostenfreie Rufnummer 116117 erreichbaren) Notdiensten (Erwachsene-Notfallpraxis am EKO, Kinder-Notfallpraxis am EKO, kassenärztlicher Besuchs-/Fahrdienst; Fachnotdienste der Augenärzte und HNO-Ärzte) werden niedergelassene Ärzte einen erweiterten Notdienst sicherstellen. Wie bereits am langen Weihnachtswochenende bieten Oberhausener Arztpraxen zum Jahreswechsel und dem darauffolgenden Sonntag Akut-Infekt-Sprechstunden an:

31.12. und 01.01.21 10:30 bis 12:30 Uhr MVZ Sterkrade Dr. Nagels u. Partner

Hermann-Albertz-Str. 61, 46045 Oberhausen, Telefon: 0208 645688

02.01. und 03.01.21 10:30 bis 12:30 Uhr Revierparkpraxis Osterfeld

Bottroper Str. 244, 46117 Oberhausen, Telefon: 0208 890930

In diesen Praxen können zu den genannten Zeiten auch Abstriche für PCR (oder auch PoC)-Testungen auf das Corona-Virus durchgeführt werden. Über die Notwendigkeit entscheidet jeweils der diensthabende Arzt. Die Dienstzeiten sind nicht vorgesehen als Service für reine Wunsch-Testungen. In der Erwachsenen-Notfallpraxis am EKO und im kassenärztlichen Fahrdienst werden vom 31.12.20 bis 03.01.21 keine Abstriche für Corona-Tests durchgeführt.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 169 (165) Personen; davon werden 21 (21) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 16 (17) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 61.403 (61.366) Tests durchgeführt.

Kontrollen

Über die Feiertage gab es insgesamt 34 festgestellte Verstöße gegen die Ausgangssperre, die mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige geahndet wurden.