Das war bei der Absage des Frühjahrsputzes im vergangenen Jahr noch nicht absehbar: Der Frühjahrsputz, bei dem sich jährlich zwischen fünf- und sechstausend Menschen aus Oberhausen aktiv an hunderten von Müllsammelaktionen beteiligen, kann erneut nicht stattfinden. „Das ist sehr traurig, wir haben bis zum letzten Augenblick anders geplant und gehofft; aber in der momentan angespannten Situation ist es der einzig gangbare Weg“, teilte in der aktuellen Sitzung des Umweltausschusses der Beigeordnete Frank Motschull mit. Es spricht aber nichts gegen eine Eigeninitiative der Menschen aus Oberhausen. Denn eine Mitnahme von kleineren Abfällen auf Spaziergängen im Rahmen der Aktion „Das nehme ich mit!“ bleibt natürlich möglich