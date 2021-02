Bedauerlicherweise muss der Corona-Krisenstab der Stadt am heutigen 24. Februar im Zusammenhang mit Corona fünf weitere Todesfälle bekanntgeben. Bei den verstorbenen Personen handelt es sich um drei Frauen im Alter von 75, 81 und 91 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 74 und 75 Jahren.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 264 (258)

Inzwischen wieder genesene Personen: 6751 (6743)

Todesfälle: 265 (260)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 583 (568) Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 7280 (7261)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 52,7 (57,9)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 87 (91) Personen; davon werden 10 (8) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 7 (5) von ihnen werden beatmet.

In Oberhausen wurden bislang 77.358 (77.109) Tests durchgeführt.

Impfungen

Mit Stand 23. Februar wurden in Oberhausen 10.259 (9939) Erstimpfungen und 4200 (4196) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen liegt damit bei 14.459 (14.135). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.