Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Donnerstag, 4. Februar 2021 (Stand 10:30 Uhr). Die aktuellen Zahlen lauten:

Aktuell infizierte Personen: 400 (433)

Inzwischen wieder genesene Personen: 6258 (6199)

Todesfälle: 228 (228)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 987 (980)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 6886 (6860)

Inzidenz: Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 82,1 (91,1)

Hinweis: Eine mögliche Abweichung zum Inzidenzwert des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) lässt sich einfach erklären: Jedes positive Coronatestergebnis wird von den Laboren mit einem Meldedatum versehen, ans LZG übermittelt und vom LZG dem entsprechenden Meldetag zugeordnet. Wenn ein Testergebnis für einen zurückliegenden Tag gemeldet wird, ändert sich dadurch rückwirkend die Inzidenz für diesen Tag. Auf der Homepage des LZG werden diese Werte täglich neu ausgewiesen.

Covid-Patienten im Krankenhaus:

134 (134) Personen; davon werden 14 (13) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 11 (11) von ihnen werden beatmet.

Testungen:

In Oberhausen wurden bislang 71.468 (71.338) Tests durchgeführt. Hinweis: Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen oder einem positiven Corona-Schnelltest (PoC-Test) einem PCR-Test unterzogen haben, sind verpflichtet, sich bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. Eine Quarantäne-Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht zwingend erforderlich.

Impfungen:

Mit Stand 3. Februar wurden in Oberhausen 5867 (5622) Erstimpfungen und 2392 (2127) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 8259 (7749). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.