Lotte, das Löwenkopfkaninchen, sucht ein neues Zuhause. Sie wurde in Oberhausen in der Erzstraße gefunden. Bisher hat sich kein Besitzer gemeldet. Lotte hat ein freundliches Wesen und sucht einen netten Partner. Die hübsche Kaninchendame würde sich in einem gesicherten Freigehege im Garten sicher wohl fühlen. Eine Terminabsprache mit dem Tierheim Mülheim ist vor dem Besuch unter Tel. 0208/372211 erforderlich.