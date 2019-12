In der Adventszeit locken uns Firmen mit speziellen Weihnachtsprodukten. Oftmals werden Verpackungen mit Weihnachtsmotiven verziert. So blickt uns zum Beispiel vom Würstchenglas ein kleiner Elch an oder die Tafel Schokolade von Milka ist jetzt wie ein Weihnachtsmann geformt; ein lilafarbener versteht sich.

Normales Bier muss dem Weihnachtsbier weichen. Teesorten, die nach Glühwein oder ähnlichem schmecken, stehen in den Regalen. An der Wursttheke gibt es plötzlich Weihnachtswurst und selbst wenn wir duschen, duftet es in dieser Zeit nach "Kaminabend", "Zimtsternen" oder "Gebrannter Mandel".

Ich habe mal drei Weihnachts-Produkte für euch getestet:

Coca Cola "Zimt"

Wenn man die Flasche öffnet und dran riecht, erinnert der Geruch an Milchreis mit Zimt. Trinkt man einen Schluck dieses Getränkes, so merkt man den Zimtgeschmack nicht direkt, sondern erst etwas später. Gekühlt ist sie wesentlich besser genießbar als bei Zimmertemperatur. Cola mit Zimtgeschmack ist kein geschmackliches Highlight, aber sie ist auch nicht so ekelig wie Vanille Cola.

Trotzdem kein Muss für die Weihnachtszeit. Diese Sorte wird sich meiner Meinung nach nicht durchsetzen.

Golden Toast "Apfel Zimt"

Wie bei normalem Toast auch schmeckt er am besten, wenn er getoastet ist. Und er sollte warm verzehrt werden. Dann schmeckt man nämlich am besten den Apfel Zimt Geschmack. Meiner Meinung nach könnte noch etwas mehr Apfel enthalten sein.

Ich habe keinen Belag gefunden, der richtig gut dazu passt. Von daher habe ich den Toast immer trocken gegessen. Ist ein Kann, aber kein Muss!

Twix Spekulatius Gewürz

Geht mal gar nicht. Spekulatius schmecken pur immer noch am besten. Und auch den Geschmack von Twix sollte man nicht verändern. Also Finger weg. Diese Mischung ist ein Griff ins Klo.

In diesem Sinne: Esst und trinkt, was Euch schmeckt. Nicht nur zu Weihnachten.