Aktuell melden sich beim Kinderbüro immer wieder Bürger, die sich über Verunreinigungen von Spielplätzen, insbesondere den am Blücherplatz, an der Bonmannstraße und den am Altenbergpark, durch Hundehaufen und Müll beschweren.

Obwohl alle Spiel- und Bolzplätze regelmäßig von der OGM GmbH kontrolliert und gereinigt werden, werden auch von den rund 460 Spielplatzpaten regelmäßig Verunreinigungen und Beschädigungen angezeigt. Deshalb noch einmal der ausdrückliche Appell des Kinderbüros an alle Bürgerinnen und Bürger, die Spielplätze nicht mit einem Hundeklo oder einer Müllhalde zu verwechseln und stets sauber zu halten.

Wer die Arbeit des Kinderbüros unterstützen und ebenfalls eine Spielplatzpatenschaft übernehmen möchte, kann sich unter den Rufnummern 3057335 und 6206161 sowie per mail an Kinderbuero.unterwegs@oberhausen.de darüber informieren.